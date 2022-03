PlayStation Plus: nuovi sconti esclusivi sui migliori giochi PS4 e PS5

Tornano le offerte del PlayStation Store dedicate ai migliori giochi del catalogo PS4 e PS5, con sconti esclusivi per gli abbonati al servizio PlayStation Plus, che potranno acquistare una selezione di titoli a prezzo ridotto per un periodo limitato.

Tra i giochi in offerta troviamo il preordine di Ghostwire Tokyo scontato del 10% e sconti aggiuntivi su una serie di titoli già in vendita a prezzo ridotto, tra cui Subnautica Below Zero, Wreckfest Complete Edition, Astro Bot Rescue Mission per PlayStation VR, Assetto Corsa Ultimate Edition, sconto extra del 10% sul preordine di The Ascent e tagli di prezzo per FrostPunk Console Edition e il Season Pass.

Gli abbonati Plus possono risparmiare anche sull'acquisto di giochi come Darksiders Genesis, Control Ultimate Edition, Marvel's Iron-Man VR, MXGP3 The Official Motocross Videogame, F.I.S.T. Forged in Shadow Torch, Empire of Sin, Art of Rally, Desperadosi 3 e Arizona Sunshine.

Gli sconti esclusivi coinvolgono in realtà tanti altri titoli AAA, AA e produzioni indipendenti, trovate l'elenco completo dei giochi in offerta per gli abbonati PlayStation Plus su PlayStation Store. Questa settimana sullo store Sony, focus sui migliori giochi indie per PS4 e PS5 in sconto, spazio anche ad una selezione di videogiochi proposti a meno di 15 euro ancora per pochi giorni.