PlayStation Plus: nuovi sconti esclusivi sui migliori giochi per PS5 e PS4

Vi abbiamo già segnalato una serie di offerte sul PlayStation Store come i migliori giochi per PS4 e PS5 a meno di 10 euro, il negozio online di Sony propone però anche offerte speciali per gli abbonati al servizio PlayStation Plus.

La selezione di giochi in sconto per gli abbonati PlayStation Plus troviamo God of War, Need for Speed Heat, Descenders, Shadow of the Colossus, Far Cry 6 Ultimate Edition, Deathloop, Burnout Paradise Remastered, Yonder The Cloud Catcher Chronicles, Car Mechanic Simulator, Kingdom Come Deliverance, inFAMOUS Second Son, Super Bomberman R, Amnesia Collection, RiME, GRIP Digital Deluxe Edition, Wonder Boy Asha in Monster World, Below, Close to the Sun e Pumpkin Jack, solamente per citarne alcuni ma l'elenco è sterminato e include decine di altri titoli per PS4 e PS5.



La lista completa con i prezzi aggiornati è disponibile sul PlayStation Store, per visualizzare i prezzi scontati è necessario aver effettuato il login con il profilo sul quale l'abbonamento Plus è attivo. Fino al 30 agosto l'abbonamento PlayStation Plus 12 mesi costa 29.99 euro sul PlayStation Store, offerta valida solamente per i nuovi iscritti e per chi non ha un abbonamento in corso di validità, la promozione non può dunque essere sfruttate per estendere la durata del proprio abbonamento ma solamente per dare il via ad una nuova sottoscrizione.