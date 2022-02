PlayStation Plus: nuovi sconti a febbraio sui migliori giochi PS4 e PS5

Anche a febbraio tornano sul PlayStation Store gli sconti esclusivi per gli abbonati PlayStation Plus, i quali potranno acquistare o preordinare giochi per PS4 e PS5 a prezzo ridotto come parte dei servizi bonus inclusi nell'abbonamento.

Gli sconti partono dal 5% a salire su prezzo già scontati, ad esempio tra i giochi in offerta troviamo Hot Wheels Unleashed, Elex 2, AO Tennis 2, Handball 21, Racoon City Edition (raccolta che include Resident Evil 2 e Resident Evil 3), Darkwood, Dragon Ball Z Kakarot, Werewolf The Apocalypse, Spike Volleyball, MotoGP 20, Project Warlock, Butcher, Cities Skylines PlyStation Edition, Hello Neighbor Hide and Seek, Zombie Army 4 Dead War, Layers of Fear VR, We Happy Few Digital Deluxe Edition e Star Wars Pinball VR.

Questi sono alcuni dei titoli in offerta, per l'elenco completo ed i prezzi aggiornati vi rimandiamo alla pagina degli sconti PlayStation Plus sul PlayStation Store. Questa settimana lo store digitale di Sony ospita sconti su DLC ed espansioni dei migliori giochi PS4 e PS5 oltre alla nuova offerta dedicata a Battlefield 2042, lo sparatutto di Electronic Arts è in vendita a prezzo ridotto solamente per una settimana. Cercate le super occasioni? Ecco i giochi da non perdere in sconto a meno di tre euro l'uno.