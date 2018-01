Anche questo mese tornano gli sconti per gli abbonati: tra le numerose offerte presenti sul PlayStation Store, ne abbiamo selezionate dieci particolarmente interessanti, che coinvolgono anche i titoli acquistabili in preordine...

Tra i giochi in promozione questo mese troviamo Nioh Complete Edition, Uncharted The Nathan Drake Collection, NBA Playgrounds, Firewatch, Ratchet & Clank, Romancing SaGa 2 e Far Cry 5, disponibile in preordine a prezzo ridotto per gli abbonati Plus.

Per saperne di più vi rimandiamo al nostro articolo dedicato agli sconti di gennaio per gli utenti PlayStation Plus, le offerte indicate sono valide fino al 19 gennaio, affrettatevi prima che sia troppo tardi!