PlayStation Plus: nuovi sconti, in offerta anche God of War, Control e South Park

Non tutti lo sanno ma gli abbonati PlayStation Plus possono godere ogni mese di sconti esclusivi sui migliori giochi del catalogo PlayStation 4 e PlayStation 5. Anche a settembre tornano gli sconti PS Plus, ecco quali sono i titoli da non perdere in vendita a prezzo ridotto solo per gli iscritti al servizio Plus.

Hitman 3 costa 41.99 euro con il 10% di sconto extra, anche Control gode di uno sconto extra del 10% per gli abbonati così come Need for Speed Heat, Apex Legends Edizione Lifeline, God of War Edizione Digitale Deluxe, Uncharted 4 Fine di un Ladro, Biomutant, South Park Scontri Di-Retti, Journey to the Savage Planet e The Crew 2 Special Edition.

20% di sconto invece per SpellForce III Reforced Complete Edition e JETT mentre per giochi come Cities Skylines Ultimate Content Bundle e My Time at Portia lo sconto extra è pari al 5%. A questa pagina trovate la lista completa degli sconti PlayStation Plus di settembre 2021, aggiornata con i prezzi attuali, l'elenco è in continua espansione con nuovi titoli che potrebbero aggiungersi nel corso del mese.

Vi ricordiamo che sul PlayStation Store trovate anche una selezione di giochi per PS4 e PS5 in vendita a meno di tre euro.