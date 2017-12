In vista del Natale, Sony propone tantissimi sconti sul PlayStation Store, con decine di giochi in offerta per tutti gli abbonati al servizio. Le nuove promozioni sono valide fino al 22 dicembre: per facilitarvi gli acquisti abbiamo selezionato per voi dieci titoli particolarmente meritevoli di attenzione, venduti a prezzi ridotti.

Tra i giochi in offerta troviamo Devil May Cry 4 Special Edition, Attack on Titan Wings of Freedom, Wolfenstein The New Order e Wolfenstein The Old Blood, The Evil Within e Resident Evil HD, solamente per citarne alcuni.

Per saperne di più vi rimandiamo al nostro articolo dedicato agli sconti PlayStation Plus di dicembre e al video che trovate in apertura della notizia. Buona visione!