PlayStation Plus: ci sono sconti e offerte per passare a Premium e Extra?

Dal 23 giugno 2022 il nuovo PlayStation Plus ha debuttato in Europa e questo apre di fatto vari scenari per gli abbonati Essentials, che potranno upgrade il proprio abbonamento da base ai livelli Premium ed Extra. Ma ci sono sconti o offerte speciali?

Purtroppo al momento no, non ci sono sconti o riduzioni per chi passa dal profilo Essentials ai livelli Extra e Premium, l'abbonamento dovrà quindi essere pagato a prezzo pieno senza offerte di alcun tipo per chi è già abbonato. Nelle scorse settimane in Asia alcuni giocatori hanno ricevuto il 50% di sconto in caso di upgrade ma non è mai stato chiarito se si sia trattato di un errore o magari di una promozione locale per determinati clienti. Non è nemmeno escluso che Sony possa applicare sconti personalizzati per chi è già iscritto, ufficialmente però non ci sono promozioni attive di alcun tipo.



E' possibile modificare l'abbonamento PlayStation Plus sia passando a livelli superiori che inferiori, in quest'ultimo caso però "l'abbonamento viene modificato a partire dalla data di pagamento successiva. Una volta completato il passaggio a un livello inferiore, si perde l'accesso ai vantaggi esclusivi del precedente piano di abbonamento."



Avete già deciso se abbonarvi a PlayStation Plus Premium o Extra? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.