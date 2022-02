PlayStation Plus Sconti: ultimi giorni per risparmiare il 50% sull'abbonamento da 3 mesi

Se siete alla ricerca di un modo per risparmiare sull'acquisto dell'abbonamento a PlayStation Plus, allora vi consigliamo di approfittare il prima possibile dell'ultima offerta di Sony, valida ancora per pochissimi giorni!

Avete tempo fino alle 00:59 della notte tra il 13 e il 14 febbraio per approfittare dello sconto del 50% sull'acquisto di un abbonamento da 3 mesi a PlayStation Plus su PS4 e PS5. Grazie a questa offerte, potete iscrivervi per un intero trimestre spendendo solamente 12,49 euro, anziché 24,99 euro. Si tratta di un'offerta indirizzata in particolar modo a tutti coloro che giocano in multiplayer solamente per brevi periodo di tempo, e non durante tutto l'anno.

N.B. L'offerta è indirizzata solo ai giocatori che non sono attualmente abbonati a PlayStation Plus. Maggiori dettagli qui.

Tenete presente che PlayStation Plus è un servizio che prevede pagamenti periodici, dunque al momento della sottoscrizione viene attivato anche il rinnovo automatico su base trimestrale. Se non siete interessati, potete disattivare il rinnovo automatico in qualsiasi momento seguendo queste istruzioni.

PlayStation Plus permette di giocare online alle modalità multiplayer e offre sconti esclusivi, 100 GB su cloud per il l'archiviazione dei salvataggi e una selezione di titoli gratuiti per PS4 e PS5 che si rinnova ogni mese. I giochi PlayStation Plus gratis di febbraio 2022 sono EA Sports UFC 4 (PS4), Tiny Tina: Assalto alla Rocca del Drago (PS4) e Planet Coaster: Console Edition (PS5). Segnaliamo infine che il multiplayer è gratis per tutto il weekend di San Valentino.