PlayStation Plus in sconto per i Days of Play, il nuovo prezzo fino al 9 giugno

Continuano le offerte PlayStation Days of Play, fino al 9 giugno è possibile acquistare una selezione di giochi per PS4 e PS5 a prezzi scontati e la promozione coinvolge ora anche l'abbonamento al servizio PlayStation Plus.

PlayStation Plus 12 mesi è scontato del 25%, acquistando l'abbonamento sul PlayStation Store pagherete quindi 44.99 euro invece di 59.99 euro per la sottoscrizione annuale. Il risparmio è pari al 37% rispetto all'abbonamento mensile e 40% rispetto all'abbonamento trimestrale.

Con PlayStation Plus avrete non solo la possibilità di giocare online su PS4 e PS5 ma anche di disporre di spazio di archiviazione per i salvataggi Cloud e accedere ai giochi mensili della Instant Game Collection, ogni mese Sony regala due o più giochi agli abbonati, tra i giochi gratis PlayStation Plus di giugno 2021 troviamo Operation Tango per PS5, Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown e Star Wars Squadrons.

Gli abbonati su PS5 possono scaricare gratis il pacchetto PlayStation Plus Collection che include una selezione di giochi PS4 giocabili sulla nuova console tra cui Batman Arkham Knight, Fallout 4, Persona 5, Resident Evil 7 Biohazard, Monster Hunter World, Until Dawn, God of War, inFAMOUS Second Sonm The Last of Us Remastered, Bloodborne, Days Gone e Uncharted 4 Fine di un Ladro.