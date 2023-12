PlayStation Plus Season of Play: un mare di regali, sconti e iniziative su PS4 e PS5

Dopo aver inaugurato dicembre con il primo bonus PS Plus per un popolare FPS, Sony Interactive Entertainment e i curatori del PlayStation Blog presentano il Season of Play, un'iniziativa che coinvolge tutti gli abbonati a PlayStation Plus con tanti regali e sconti.

La nuova tornata di offerte targate PlayStation è prevista al lancio per la giornata di domani, martedì 5 dicembre, e proseguirà per tutte le vacanze natalizie consentendo alla community PS4 e PlayStation 5 di aderire a diverse iniziative promozionali, riscattare numerosi bonus sulla propria console d'elezione e risparmiare sull'acquisto dei gadget PlayStation Gear.

Il Season of Play di SIE partirà con dei codici promozionali per riscattare gratuitamente con PS Plus degli avatar su PS4 e PS5. Per tutta la durata della nuova iniziativa promozionale di Sony sarà inoltre possibile accedere a degli sconti sugli articoli PlayStation Gear ufficiali utilizzando il codice SEASONOFPLAY15 in fase di finalizzazione dell'ordine.

Nel novero delle attività promosse da SIE troviamo anche il nuovo weekend di gioco gratuito online per chi non è abbonato a PlayStation Plus, con la possibilità di accedere liberamente alle lobby multiplayer di titoli come EA Sports FC 24, Call of Duty Modern Warfare 3 o NBA 2K24 tra il 9 e il 10 dicembre.

Spazio anche alla nuova Campagna PlayStation Stars, con 50 Punti bonus da riscattare con i giochi gratis di dicembre su PS Plus (LEGO 2K Drive, Powerwash Simulator e Sable). Per tutta la durata del Season of Play sono infine previsti dei vantaggi extra per l'acquisto o il noleggio dei film di Sony Pictures Core: a partire dal 10 dicembre, ogni settimana gli abbonati a PS Plus avranno accesso a sconti su 7 film per 7 giorni.