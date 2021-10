PlayStation Plus: ci saranno ben sei giochi gratis in regalo a novembre?

Questa settimana Sony annuncerà i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di novembre 2021, il prossimo mese si preannuncia particolarmente ricco dal momento che dovrebbero essere ben sei i giochi della lineup Instant Game Collection disponibili per gli abbonati.

Dobbiamo però ricordare che a partire da novembre Sony regalerà tre giochi per PlayStation VR come parte dei festeggiamenti per i cinque anni dal lancio del visore per la Realtà Virtuale. A inizio ottobre la compagnia ha fatto sapere che "a partire da novembre, gli abbonati PlayStation Plus* riceveranno tre giochi extra per PS VR senza alcun costo aggiuntivo."

In realtà non è chiaro se i tre giochi extra verranno offerti tutti a novembre dal momento che su PlayStation Blog viene usato il termine "a partire da" e non è escluso che Sony possa in realtà offrire un gioco VR in più al mese in aggiunta ai consueti tre giochi mensili, due per PS4 e uno per PS5.

In caso contrario a novembre avremo dunque ben sei giochi nuovi nel catalogo PlayStation Plus, tre in realtà virtuale, due per PS4 (compatibili anche con PS5) e uno per PlayStation 5, a meno di eventuali cambiamenti non ancora annunciati. Ne sapremo di più il 27 ottobre alle 17:30, un buon antipasto in attesa dello State of Play di ottobre in programma lo stesso giorno alle 23:00.