PlayStation Plus Series, al via i Tornei per gli abbonati: anche PS5 tra i premi in palio!

Con ancora diverse settimane disponibili per riscattare i giochi PS4 e PS5 gratis con PlayStation Plus ad ottobre, gli abbonati al servizio Sony si vedono dedicata una nuova iniziativa.

PlayStation Italia e ESL Italia hanno infatti annunciato PlayStation Plus Series, una stagione di tornei riservati agli utenti PS Plus. All'insegna del multiplayer online, le sfide vedranno alternarsi diversi giochi PlayStation 4 ogni mese. Complessivamente il tabellone si comporrà di due Stagioni, ognuna delle quali composta da tre tornei.

La prima sfida della Stagione 1 vedrà protagonista Rainbow Six Siege, il longevo shooter di casa Ubisoft. La competizione prenderà il via domani, mercoledì 13 ottobre, mentre le finali saranno trasmesse su Twitch il prossimo 28 ottobre. A seguire, a novembre, sarà invece necessario scendere sul parquet in NBA2K22. Per partecipare, è necessario disporre di un abbonamento PS Plus attivo ed effettuare l'apposita iscrizione sul sito ufficiale di PlayStation Plus Series o direttamente dalla propria console Sony.



Qualificandosi per le finali di PS Plus Series si avrà la possibilità di vincere diversi premi a marchio PlayStation. Inoltre, ogni torneo offre la chance di ricevere un biglietto virtuale che aumenterà le possibilità di di vincere, alla fine della Stagione, una console PlayStation 5 Standard Edition e ulteriori premi.