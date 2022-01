PlayStation Plus serve per giocare online? Ecco quali giochi non richiedono l'abbonamento

Ormai da molti anni i giocatori si iscrivono al servizio in abbonamento mensile PlayStation Plus per accedere alle funzionalità e alle modalità multigiocatore online dei propri giochi su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Esistono comunque delle eccezioni: alcuni giochi possono essere utilizzati nelle loro modalità multigiocatore online anche senza disporre di un abbonamento attivo valido al servizio PlayStation Plus. Vediamo quindi la lista completa dei giochi che lo permettono, sia su PS4 che su PS5:

Call of Duty: Warzone (PS4, PS5)

Dauntless (PS4, PS5)

World of Tanks (PS4)

Fortnite (PS4, PS5)

Paladins (PS4)

Apex Legends (PS4, PS5)

Rocket League (PS4, PS5)

Genshin Impact (PS4, PS5)

Warface (PS4, PS5)

Brawlhalla (PS4)

Path of Exile (PS4)

Splitgate (PS4)

Warframe (PS4, PS5)

Super Bomberman R Online (PS4)

World of Warships: Legends (PS4)

Destiny 2 (PS4, PS5)

I titoli qui riportati sono tutti prodotti free to play: significa che non dovrete mai mettere mano al portafoglio né per acquistare il gioco né tantomeno per utilizzarne le sue funzionalità, una coerenza di fondo che contribuisce a mantenere effettiva la natura gratuita di questi titoli.

A proposito di PlayStation Plus, avete già visto i nuovi leak per i nuovi giochi gratis con PlayStation Plus di febbraio 2022? Restando sempre in tema, ecco a tal proposito di preciso quando verranno annunciati i giochi gratis PlayStation Plus di febbraio 2022.