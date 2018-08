PlayStation Plus settembre 2018: previsioni e speculazioni sui giochi gratis per PS4

Ci avviamo verso la fine del mese e, come tutti gli abbonati a PlayStation Plus ben sanno, tra pochi giorni Sony svelerà i giochi gratuiti che verranno inclusi nella Instant Game Collection di settembre 2018. Quali titoli verranno scelti? Proviamo a fare qualche previsione.

Come anche Twinfinite fa notare, tra i titoli papabili c'è senza ombra di dubbio la prima stagione di Hitman. Il 13 novembre verrà pubblicato Hitman 2 (questa volta in un'unica soluzione e sotto etichetta Warner Bros.), e il primo capitolo potrebbe rappresentare un antipasto perfetto. In passato sono già stati inclusi dei giochi della serie nella Instant Game Collection, ovvero Hitman Absolution a maggio 2013 e Hitman HD Trilogy a dicembre 2014, e non è escluso che la tradizione possa continuare.

Accanto ad un titolo AAA, vengono sempre aggiunti anche degli indie. Tra le previsioni di questo mese figurano Speedrunners e Back to Bed. Il primo, sviluppato da DoubleDutch Games, è arrivato su PlayStation 4 a luglio dell'anno scorso. Si tratta di un gioco di corse multigiocatore, senza esclusione di colpi, che mette 4 giocatori uno contro l'altro in locale e/o online. È stato ben accolto dal pubblico ed è già entrato nella collection di Xbox Live Gold in passato. Back to Bed è invece un interessante rompicapo 3D, disponibile su PlayStation 4, PlayStation 3 e PlayStation Vita. Sony è solita aggiungere giochi di questo tipo, scaricabili su più di una console della casa.

I titoli gratuiti di settembre 2018 verranno annunciati ufficialmente nel pomeriggio di mercoledì 29 agosto e diverranno disponibili al download martedì 4 settembre. Lo stesso giorno saranno eliminati dalla Instant Game Collection Mafia 3, Dead by Daylight e gli altri giochi gratis di agosto 2018.

Ci teniamo a ribadire che si tratta di semplici previsioni e speculazioni, utili per instaurare una discussione, e che non c'è alcuna certezza che questi titoli finiranno effettivamente nel PlayStation Plus. Voi, invece, cosa vi aspettate?