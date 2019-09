PlayStation Plus settembre 2019: disponibili ora Batman Arkham Knight e Darksiders 3

A partire da oggi, martedì 3 settembre, gli abbonati PlayStation Plus possono scaricare i due nuovi giochi PS4 gratis del mese, ovvero Batman Arkham Knight e Darksiders 3, disponibili per il download fino al 30 settembre.

La lineup PlayStation Plus del mese appena iniziato è indubbiamente una delle più interessanti degli ultimi tempi, nonostante il numero di giochi gratis sia limitato a due (come avviene da marzo, da quando Sony ha rimosso i giochi gratis per PlayStation 3 e Vita) la loro qualità è sicuramente elevata.

Batman Arkham Knight è l'ultimo episodio della trilogia del Cavaliere Oscuro di Rocksteady, che include Batman Arkham Asylum e Arkham City. Nonostante non sia un prodotto recentissimo (2015) il gioco è ancora oggi molto valido per gli appassionati del genere ed i fan dell'Uomo Pipistrello.

Darksiders 3 è stato lanciato invece lo scorso mese di novembre ed è quindi un prodotto davvero recente, nei panni di Furia (sorella di Morte e Guerra) saremo chiamati a vivere una nuova avventura negli inferi per vendicare l'onore dei Cavalieri dell'Apocalisse.

A partire da oggi non sono più disponibili i giochi PlayStation 4 gratis di agosto, WipEout Omega Collection e Sniper Elite 4 Italia vengono così rimossi dalla lineup PS Plus.