PlayStation Plus settembre 2019: ecco quanto valgono i prossimi giochi gratis

Tra pochi giorni il catalogo dei titoli gratuiti riservati ai soli abbonati al servizio PlayStation Plus si aggiornerà, lasciando spazio a Batman Arkham Knight e Darksiders III. Ma quanto risparmierete giocando ad entrambi i titoli senza sborsare un solo centesimo?

L'ultimo episodio con protagonista il Cavaliere Oscuro, di recente entrato a far parte della collana PlayStation Hits, può essere acquistato in versione digitale sullo store targato Sony al prezzo di 19,99 euro. Va precisato che quella in arrivo in maniera gratuita è l'edizione standard del gioco e non la Premium, che al costo di 49,99 euro include tutti i contenuti aggiuntivi disponibili ad oggi. Ben più alto è il costo di Darksiders III, uscito solo qualche mese fa e acquistabile sul PlayStation Store a 59,99 euro. Anche in questo caso parliamo dell'edizione standard e non della Digital Deluxe, anche se i giocatori potranno procedere all'acquisto del Season Pass separatamente al prezzo di 14,99 euro.

Insomma, se entrambi i titoli sono di vostro gradimento sarete sicuramente felici di sapere che grazie al PlayStation Plus avete risparmiato 79,98 euro.

Nel caso foste invece possessori della sola Xbox One, vi ricordiamo che tra i Games with Gold di settembre 2019 c'è anche l'intera prima stagione di Hitman.