PlayStation Plus settembre 2020: annunciati i due nuovi giochi gratis PS4

Dopo settimane di rumor e speculazioni, Sony ha annunciato ufficialmente i nuovi giochi gratis PS4 di settembre per gli abbonati PS Plus. Anche questo mese il catalogo Instant Game Collection si arricchisce di due giochi PlayStation 4, senza ulteriori bonus.

Ad agosto gli abbonati hanno potuto mettere le mani su Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered e Fall Guys Ultimate Knockout, quest’ultimo diventato rapidamente uno dei giochi simbolo dell’estate 2020, capace di conquistare in brevissimo tempo un pubblico davvero vasto. A settembre sarà invece la volta di Street Fighter V (Edizione PlayStation Hits) e PUBG PlayerUnknown’s Battlegrounds, due titoli che non hanno certo bisogno di presentazioni, avendo venduto milioni di copie e risultando particolarmente apprezzati dagli amanti dei rispettivi generi.

Giochi gratis PS Plus settembre 2020

Street Fighter V - PS4

PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) - PS4

I giochi PlayStation Plus potranno essere scaricati gratis dal PlayStation Store dalla tarda mattinata (generalmente tra le ore 12:00 e le 13:00 ora italiana) di martedì 1 settembre, dallo stesso giorno Fall Guys e Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered non saranno più disponibili per il download gratuito. Cosa ne pensate dei nuovi giochi PS Plus di settembre? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.