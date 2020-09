PlayStation Plus settembre 2020: disponibili ora Street Fighter 5 e PUBG

A partire da oggi (martedì 1 settembre) sono disponibili i nuovi giochi PlayStation Plus gratis per PS4, ovvero Street Fighter V (PlayStation Hits Edition) e PUBG PlayerUnknown's Battlegrounds, papà del genere Battle Royale.

Street Fighter V è la versione base del celebre picchiaduro Capcom, include 16 lottatori e tutte le modalità aggiunte nelle versioni successive (Arcade e Champions Edition) mentre i lottatori dei Season Pass dovranno essere acquistati separatamente. PlayerUnknown's Battlegrounds non ha bisogno di presentazioni, uscito nel 2017 il gioco ha portato al successo planetario i Battle Royale ed è oggi il secondo gioco del genere più giocato in assoluto dopo Fortnite.

Si tratta di una bella occasione per scaricare gratis due classici del catalogo PlayStation 4, entrambi i titoli resteranno disponibili per il download fino al primo lunedì di ottobre, quando verranno sostituiti nella Instant Game Collection dai due giochi gratis del prossimo mese. E ricordatevi di dare una occhiata ai bonus PlayStation Plus gratis che includono oggetti extra per The Darwin project, APEX Legends, Warface, Dauntless, 3on3 FreeStyle e Pro Evolution Soccer 2019.

Da oggi non sono invece più disponibili Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered e Fall Guys Ultimate Knockout, i due giochi PS Plus gratis di agosto 2020.