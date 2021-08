PlayStation Plus di settembre 2021: annuncio dei nuovi giochi gratis, ecco la data

Finalmente ci siamo, con un piccolo cambiamento sulla tabella di marcia, Sony si prepara ad annunciare i nuovi giochi gratis PlayStation Plus del mese di settembre 2021 per PS4 e PS5. Ma quando avverrà l'annuncio dei giochi gratis del Plus?

Fortunatamente non dovremo attendere troppo per scoprire quali sono i nuovi giochi della Instant Game Collection dal momento che l'annuncio arriverà mercoledì 1 settembre alle 17:30 ora italiana, salvo cambi di programma o imprevisti non comunicati.

Si tratta di una eccezione che vede i nuovi giochi PlayStation Plus annunciati il primo mercoledì del mese (invece dell'ultimo) per poi essere disponibili per il download da martedì 7 settembre. In questi giorni non sono mancati ovviamente i leak sui giochi gratis PlayStation Plus di settembre 2021, secondo alcune indiscrezioni il prossimo mese gli abbonati potranno scaricare a costo zero Hitman 2, Predator Hunting Grounds e Overcooked! All You Can Eat, mentre altre fonti parlano di Haven e Tony Hawk's Pro Skater 1+2, l'ingresso di The Medium tra i giochi Plus di settembre è invece stato smentito da Bloober Team.

Nel frattempo vi ricordiamo che è disponibile un bonus gratis PlayStation Plus per tutti gli abbonati, dedicato ad uno dei giochi più amati e popolari del catalogo PlayStation.