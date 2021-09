PlayStation Plus di settembre 2021: nuovi giochi gratis PS5 e PS4 finalmente annunciati

Il momento è finalmente arrivato e dopo una attesa leggermente più lunga del previsto Sony ha annunciato ufficialmente i nuovi giochi PlayStation Plus di settembre 2021, disponibili per il download da martedì 7 settembre.

Questo mese gli abbonati potranno mettere le mani come di consueto su tre giochi, due in versione PS4 compatibili con PS5 e uno esclusivo per la console next-gen. I nuovi giochi in arrivo sono Hitman 2, Overcooked! All You Can Eat e Predator Hunting Grounds, rispettando così pienamente i leak dei giorni scorsi.

PlayStation Plus giochi gratis settembre 2021

Hitman 2 (PS4 compatibile con PS5)

Predator Hunting Grounds (PS4 compatibile con PS5)

Overcooked! All You Can Eat (PS5)

I nuovi giochi resteranno disponibili per il download fino a lunedì 4 ottobre, avete quindi poco meno di un mese di tempo per riscattare i nuovi giochi PlayStation Plus che potrete utilizzare senza limitazioni fino alla scadenza del vostro abbonamento. Cosa ne pensate della lineup di settembre 2021? Siete soddisfatti dei nuovi giochi Plus oppure no? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.