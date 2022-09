PlayStation Plus settembre 2022: arriva a sorpresa un'altra ricompensa gratis

Mentre gli abbonati a PlayStation Plus>b sono sempre più curiosi di scoprire quali saranno i prossimi titoli che si aggiungeranno al catalogo delle versioni Extra, Premium ed Essential del servizio, ecco che arriva un bonus gratis per tutti gli iscritti.

Dall'ormai storica partnership tra Epic Games e Sony è infatti arrivato l'ennesimo pacchetto gratuito per Fortnite Capitolo 3, pubblicato proprio a pochi giorni dall'uscita della Stagione 4. Si tratta di un bundle perfettamente in linea con tutti quelli arrivati sino ad oggi, sebbene al suo interno non vi siano skin ma solo elementi cosmetici di contorno.

Ecco di seguito l'elenco completo dei contenuti del nuovo pacchetto PS Plus di Fortnite:

Emote "Segui la farfalla"

Deltaplano "Vela nevosa"

Scia "Battaglia di palle di neve"

Questo è invece il link per procedere con il riscatto del prodotto sullo store digitale di Sony:

Come al solito, vi ricordiamo che chiunque abbia un account con il cross-save attivo potrà utilizzare questi oggetti anche su Android, iOS, Nintendo Switch, Xbox e PC, a patto di avviare il gioco su PlayStation 4 o PlayStation 5 subito dopo il riscatto, così che il set possa essere aggiunto correttamente all'armadietto.

Avete già letto il nostro speciale sulle novità della Stagione 4 di Fortnite Capitolo 3?