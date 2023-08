PlayStation Plus settembre 2023: previsioni e speculazioni sui giochi Essential

Ad agosto gli abbonati PlayStation Plus possono scaricare Dreams, Death's Door e PGA Tour 2K23 ma noi siamo già proiettati al mese di settembre e per questo vi proponiamo le nostre previsioni sui giochi PS Plus Essential di settembre 2023 per PS4 e PS5.

Negli ultimi tempi Sony non sembra seguire un criterio preciso per i giochi da aggiungere al catalogo PlayStation Plus (a differenza di quanto accadeva in passato) quindi non è semplice elaborare una previsione aderente alla realtà, ma ci proviamo.



Ad esempio settembre potrebbe essere il mese di un grande first party PlayStation e noi puntiamo sempre su Demon's Souls o Returnal, ma si potrebbe pensare anche al più vecchio (ma sempre assolutamente valido) Days Gone o magari a giochi come Ghost of Tsushima Director's Cut o Death Stranding Director's Cut.



Passando ai giochi terze parti, sull'onda degli sportivi si può ipotizzare l'arrivo di FIFA 23 o NBA 2K23, titoli che hanno ormai esaurito la propria carica commerciale. Anche The Pathless di Devolver Digital potrebbe essere una buona scelta, così come Tunic o Little Nightmares 2 di Bandi Namco, piccole perle che potrebbero trovare nuova vita nell'aggiunta al catalogo PlayStation Plus Essential.



I giochi PlayStation Plus di settembre verranno annunciati il 30 agosto, solo alla fine del mese scopriremo dunque cosa ha in serbo Sony per gli abbonati al servizio nel mese che segna l'inizio della stagione autunnale.