PlayStation Plus di settembre: che fine ha fatto l'annuncio dei giochi gratis PS5 e PS4?

Sony sembra aver "rotto" la tradizione dell'annuncio dei nuovi giochi PlayStation Plus, oggi è l'ultimo mercoledì del mese, le 17:30 sono passate ma l'annuncio non è arrivato. Quanto dovremo aspettare?

Probabilmente non molto, quasi certamente il reveal è previsto per mercoledì primo settembre, con i giochi che saranno poi disponibili per il download da martedì 7 settembre e fino al primo lunedì di ottobre. E' vero che in passato è capitato che Sony spostasse la data di annuncio al primo mercoledì del mese per evitare di annunciare i nuovi giochi con oltre due settimane di anticipo, e anche in questo caso sembra essersi verificata una situazione simile. Difficile invece ipotizzare un possibile annuncio di giochi Plus durante la Gamescom Opening Night Live, anche se PlayStation sarà comunque presente all'evento.

Avrete quindi ancora qualche giorno di tempo per scaricare gratis i giochi PlayStation Plus di agosto 2021 tra cui Tennis World Tour 2, Plants vs Zombies Battle for Neighborville e Hunter's Arena Legends. Nel frattempo potete scaricare un nuovo bonus gratis PlayStation Plus dedicato ad uno dei giochi più popolari del catalogo PS4 e PS5, Rocket League.

E per quanto riguarda i giochi gratis PlayStation Plus di settembre, gli ultimi rumor puntano su Haven e Tony Hawk's Pro Skater 1+2 mentre The Medium per PS5 è stato smentito da Bloober Team.