PlayStation Plus di settembre: annuncio dei nuovi giochi gratis PS5 e PS4 questa settimana

Manca poco all'annuncio dei nuovi giochi gratis PlayStation Plus di settembre 2021 per PS4 e PS5. La comunicazione da parte di Sony dovrebbe arrivare questa settimana, ecco la data da segnare sul calendario.

A meno di imprevisti o cambi di programma non annunciati, il reveal è previsto per mercoledì 25 agosto alle 17:30, come sempre l'ultimo mercoledì del mese. Al momento Sony non ha annunciato nulla in merito ad eventuali modifiche sull'annuncio dei nuovi giochi PlayStation Plus e non ci sono State of Play in programma a breve, possiamo quindi aspettarci che la data venga pienamente rispettata.

Ma cosa possiamo aspettarci dai nuovi giochi PlayStation Plus di settembre 2021 gratis, disponibili su PS4 e PS5? Nelle nostre previsioni abbiamo citato F.I.S.T. Forged In Shadow Torch (in uscita il 7 settembre, giorno di disponibilità dei nuovi giochi PS Plus), Mortal Kombat 11, Destroy All Humans! e Call of Duty Modern Warfare, questa settimana sapremo se abbiamo indovinato almeno una previsione.

Lo sapevate? Fino al 30 agosto l'abbonamento 12 mesi PlayStation Plus costa 29.99 euro invece di 59.99 euro, la nuova promozione di Sony è valida per i nuovi iscritti e per coloro che non hanno un profilo PlayStation Plus attivo, per sottoscrivere l'abbonamento vi basterà andare sul PlayStation Store e completare l'acquisto.