PlayStation Plus: settembre si chiude con un mare di bonus gratis per i free to play

In attesa di poter mettere le mani su Injustice 2 e gli altri giochi di ottobre per gli abbonati a PlayStation Plus Essential, gli utenti che dispongono di un account con un abbonamento attivo possono procedere con il riscatto di ben tre pacchetti gratuiti per altrettanti free to play disponibili sia su PS4 che su PS5.

Rocket League

Il primo bonus è il bundle di Rocket League, il frenetico titolo sportivo di Psyonix. Riscattando il pacchetto in questione, i giocatori PlayStation possono aggiungere alla loro collezione digitale i seguenti oggetti: topper "MMS RBY", adesivo "Onde pericolose RBY", ruote "Metalwork RBY" e turbo "Trinity RBY elettronico".

Deathverse Let It Die

A poche ore di distanza dall'arrivo di Deathverse Let It Die su PlayStation 4 e PlayStation 5, il battle royale gratis si aggiorna con un pacchetto per i soli abbonati al servizio Sony. Chiunque decida di riscattare il DLC può avere immediatamente accesso alla skin "Paracadutista imperiale" per il protagonista e all'aspetto "Stazione aerea 95-BY" per Wilson, il robottino che lo segue in ogni partita e gli fa da scudo.

eFootball 2023

Il terzo ed ultimo pacchetto che gli abbonati ad un qualsiasi livello del PlayStation Plus (Essential, Extra o Premium) possono riscattare senza costi aggiuntivi è per eFootball 2023, ovvero il free to play di Konami che proprio qualche giorno fa si è aggiornato per accogliere i contenuti della nuova stagione calcistica. All'interno del pacchetto gratuito troviamo 300 Monete eFootball e 23 unità di "Programma allenamento" da 4.000 Punti Esperienza.

Non dimenticate inoltre di riscattare il nuovo DLC gratis di Fall Guys per gli utenti PlayStation Plus.