PlayStation Plus di settembre: nuovi giochi gratis disponibili da oggi

Sono disponibili da oggi i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di settembre 2021, anche questo mese gli abbonati potranno scaricare tre giochi a costo zero, due per PS4 e uno per PS5.

Come vi abbiamo anticipato nel nostro speciale dedicato ai giochi PlayStation Plus di settembre 2021, da oggi sono disponibili Hitman 2 (PS4, compatibile con PS5), Predator Hunting Grounds (PS4, compatibile con PS5) e Overcooked! All You Can Eat per PlayStation 5.

Tre giochi molto diversi tra loro ma che faranno certamente la felicità degli appassionati dei rispettivi generi, la lineup PS Plus di settembre include tre titoli di discreto spessore anche se manca un vero e proprio blockbuster capace di trainare il download, in ogni caso parliamo di produzioni che hanno riscosso un buon successo commerciale e che riusciranno ad intrattenervi per le prossime settimane.

Avete tempo fino al 4 ottobre per aggiungere i giochi alla vostra libreria, una volta riscattati potrete continuare ad utilizzarli fino a quando resterete abbonati a PlayStation Plus. Vi ricordiamo che è disponibile ora anche un bonus gratis PlayStation Plus da scaricare, un pacchetto dedicato a Rocket League, contenuto esclusivo per gli utenti Plus, i quali potranno mettere le mani su un kit che include quattro diversi oggetti per la personalizzazione del vostro veicolo.