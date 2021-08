PlayStation Plus di settembre: nuovi giochi gratis PS5 e PS4, quando verranno annunciati?

I giochi PlayStation Plus, come sappiamo, vengono annunciati a fine mese, è ancora presto per scoprire i nuovi giochi gratis di settembre 2021 per PS5 e PS4, tra qualche giorno ne sapremo di più. Ma qual è la data da segnare sul calendario?

A meno di imprevisti o slittamenti dell'ultima ora, la data che ci interessa è quella di mercoledì 25 agosto alle 17:30 ora italiana, Sony annuncia i nuovi giochi PlayStation Plus l'ultimo mercoledì del mese nel pomeriggio, in passato è successo che questo schema saltasse a causa di determinate festività o magari della vicinanza con gli State of Play, al momento però non ci sono annunci di eventi in programma, sebbene si rumoreggi di uno State of Play in programma per il 19 agosto.

Ma cosa possiamo aspettarci dalla lineup dei giochi gratis PlayStation Plus di settembre 2021? Secondo le nostre previsioni tra i nuovi giochi potrebbero esserci F.I.S.T. Forged In Shadow Torch (in uscita il 7 settembre, proprio il giorno previsto per la disponibilità dei giochi PlayStation Plus sul PlayStation Store) e magari un picchiaduro come Mortal Kombat 11 Ultimate Edition, senza dimenticare tra le ipotesi anche Call of Duty Modern Warfare di Activision e Destroy All Humans! di THQ Nordic.

Si tratta ovviamente solamente di ipotesi e previsioni e dunque l'offerta PlayStation Plus di Sony per il mese di settembre potrebbe essere molto diversa. Ne sapremo di più a fine agosto.