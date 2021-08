PlayStation Plus di settembre: previsioni e speculazioni sui nuovi giochi gratis PS5 e PS4

Siamo arrivati alla metà del mese ed è dunque tempo di previsioni sui giochi PlayStation Plus di settembre 2021. I nuovi giochi gratis per PS4 e PS5 verranno annunciati mercoledì 25 agosto (salvo cambi di programma improvvisi) ma cosa possiamo aspettarci dalla lineup Instant Game Collection di settembre?

Un primo serio candidato è F.I.S.T. Forged In Shadow Torch, titolo sviluppato in Cina con parte dei fondi del PlayStation China Hero Project di Sony, il gioco esce il 7 settembre, lo stesso giorno di disponibilità dei nuovi giochi del Plus. Forse un caso o forse no, ma F.I.S.T. resta certamente un valido indiziato.



Altro probabile titolo potrebbe essere Mortal Kombat 11 Ultimate Edition, con NetherRealm che ha terminato il supporto post lancio, questa potrebbe essere l'occasione giusta per offrire ai fan dei picchiaduro l'edizione più completa e aggiornata di MK11.



Call of Duty sembra da tempo essere un caposaldo del catalogo PlayStation Plus e in questo senso l'aggiunta di Modern Warfare (2019) potrebbe rappresentare un regalo certamente gradito dagli abbonati. Passando alle produzioni minori, perchè non puntare su Destroy All Humans! per PlayStation 4? La riedizione del gioco di THQ Nordic non è un capolavoro ma è sicuramente un titolo solido e interessante da aggiungere alla lineup PS Plus di fine estate.



Nel frattempo potete scaricare gratis i giochi PlayStation Plus di agosto: Plants vs. Zombies La Battaglia di Neighborville, Tennis World Tour 2 e Hunter's Arena Legends-