PlayStation Plus: questa settimana l'annuncio dei nuovi giochi gratis Extra e Premium

Siamo ormai a metà dicembre e Sony dovrebbe svelare a breve i nuovi giochi gratis PlayStation Plus Extra e Premium di dicembre 2022, riservati agli abbonati ai due livelli superiori, mentre i giochi Essentials sono già disponibili dalla scorsa settimana.

Il 6 dicembre sono stati pubblicati i giochi gratis PlayStation Plus Essentials di dicembre mentre come di consueto per i giochi Premium ed Extra bisogna aspettare qualche giorno in più e sebbene non sia stata fornita una data precisa, con ogni probabilità i giochi PS Plus Extra e Premium di dicembre 2022 verranno svelati mercoledì 14 dicembre alle 17:30 ora italiana.

Non abbiamo notizie, rumor o leak in merito ai possibili nuovi giochi della lineup, sappiamo però con certezza che Assassin's Creed Valhalla lascia PlayStation Plus, a partire dal 20 dicembre il più recente gioco della serie Ubisoft non sarà più disponibile per il download.

Come detto, sono invece già disponibili i giochi PlayStation Plus Essentials, questo mese gli abbonati PS Plus di qualsiasi livelli possono giocare a Biomutant, Divine Knockout Ultimate Ultimate e Mass Effect Legendary Edition, collection che include le edizioni rimasterizzate di Mass Effect, Mass Effect 2 e Mass Effect 3 con tutti i DLC, le espansioni ed i contenuti aggiuntivi dei tre giochi dell'acclamata saga Sci-Fi di BioWare.