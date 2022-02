PlayStation Plus, SIFU gratis a marzo? Un errore del PS Store dà il via al rumor

Tra pochi giorni verrà effettuato l'annuncio dei nuovi giochi di marzo per PlayStation Plus e dopo un mese meno esuberante del solito le aspettative degli abbonati sono alle stelle. Il rumor che sta impazzando in rete in queste ore, in ogni caso, va oltre le loro più rosee previsioni.

Secondo la redazione di TechRadar, tra i prossimi giochi gratis di PlayStation Plus ci sarà SIFU. Sì, proprio quel SIFU appena arrivato sul mercato in esclusiva console per PS4 e PS5, che ha stregato critica e giocatori grazie al suo gameplay tanto arduo quanto assuefacente.

La teoria di TechRadar si basa su una semplice osservazione: dopo aver effettuato l'accesso al proprio account PlayStation sul sito ufficiale, l'editor Rhys Wood ha notato la presenza del logo di PlayStation Plus accanto ad entrambe le versioni PS4 e PS5 di SIFU elencate nella sua raccolta dei giochi personale... lo stesso logo che appare vicino ai nomi di DiRT 5 e Tiny Tina: Assalto alla Rocca del Drago, giochi che sono davvero stati regalati agli abbonati nei mesi scorsi. Guardate voi stessi nelle due immagini allegate in calce.

Si tratta chiaramente di un errore, resta solo da capire la natura dello stesso. Secondo TechRadar, ci sono serie possibilità che Sony si sia lasciata sfuggire in anticipo uno dei giochi PlayStation Plus gratis di marzo 2022. A nostro parere si tratta di invece di uno sbaglio bello e buono che non anticipa alcunché: in passato abbiamo visto titoli finire nel PlayStation Plus al day one (Destruction AllStars, Maquette, Oddworld Soulstorm), ma mai giochi entrare nella Instant Game Collection pochi giorni dopo il lancio ufficiale ed essere già stati acquistati da centinaia di migliaia di giocatori, come nel caso di SIFU.

In ogni caso, mai dire mai nella vita... L'annuncio dei giochi PlayStation Plus gratis di marzo è atteso per mercoledì 23 febbraio, dunque non dovremo attendere molto per scoprire la verità.