PlayStation Plus: un sito elenca tutti i giochi per difficoltà dei Trofei e longevità

Con il lancio del Nuovo PS Plus, per molti utenti risulta essere difficile districarsi nella giungla di videogiochi presenti nella ricca offerta contenutistica confezionata da Sony. Per venire incontro alle esigenze degli appassionati, i curatori di un sito hanno realizzato un database con tutti i giochi in catalogo.

Nato da un'idea del redditor N_Johnston, il database del portale Plat Prices elenca tutti i videogiochi fruibili dall'utenza del nuovo PlayStatuion Plus fornendo tutta una serie di strumenti per trovare i titoli di proprio interesse.

Il sito propone ad esempio una lista esaustiva dei giochi accessibili dagli iscritti ai tier Essential, Extra e Premium di PS Plus, oltre a degli elenchi in ordine alfabetico, di media voto basata sulle recensioni di OpenCritic e di data di commercializzazione.

Il database consente anche di ordinare i videogiochi per livello di difficoltà, di longevità media e di facilità nello sblocco dei Trofei, anche qui attingendo ad aggregatori come OpenCritic e alle indicazioni offerte dai feedback dei giocatori. Come prevedibile, l'iniziativa di Plat Prices sta già suscitando un certo interesse nella community e alimentando la curiosità di diversi siti di settore, ma è bene precisare che si tratta di un sito non legato in alcun modo alle attività di Sony Interactive Entertainment.

