PlayStation Plus: SOMA e Onrush tra i giochi gratis di dicembre

Puntualissima come ogni ultimo mercoledì del mese, Sony Interactive Entertainment ha svelato i giochi che gli utenti abbonati a PlayStation Plus potranno scaricare e giocare senza alcun costo aggiuntivo nel corso dell'ultimo mese dell'anno.

I giocatori in possesso di PlayStation 4 potranno mettere in download SOMA, l'ottimo titolo horror di Frictional Games, e Onrush, l'originale racing game sviluppato per Codemasters dagli ex di Evolution Studios. Degna di nota anche l'inclusione di Iconoclasts che, pur rientrando tra i titoli per PlayStation Vita, è giocabile anche sull'ammiraglia casalinga di casa Sony grazie alla funzionalità cross-buy.

Ecco a voi la lineup al completo, comprensiva dei titoli per PlayStation 3 e PlayStation Vita:

SOMA (PS4)

Onrush (PS4)

Steredenn (PS3)

Steins;Gate (PS3)

Iconoclasts (PS Vita + PS4)

Papers, Please (PS Vita)

I giochi sopra riportati saranno disponibili al download a partire dal pomeriggio di martedì 4 dicembre 2018. Lo stesso giorno verranno rimossi dalla Instant Game Collection Bulletstorm: Full Clip Edition, Yakuza Kiwami e gli altri giochi gratis di novembre. In occasione dell'annuncio, la compagnia giapponese ha anche pubblicato un trailer con un assaggio dei nuovi titoli. Lo trovate in apertura di notizia, buona visione!

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che in questi giorni sono in corso i Flash Sales sul PlayStation Store. Fino al primo dicembre potrete acquistare in sconto oltre 170 prodotti, tra giochi e DLC.