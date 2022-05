PlayStation Plus: Sony annuncia la prima ricompensa gratis di giugno, è per un F2P

In attesa di scoprire quali saranno i giochi gratis di giugno 2022 per gli utenti PlayStation Plus, Sony ha deciso di svelare i contenuti del primo pacchetto gratuito del prossimo mese.

Il protagonista della prima ricompensa sarà proprio Genshin Impact, che per la seconda volta riceve un ricco bundle che tutti gli abbonati al servizio potranno riscattare senza alcun costo aggiuntivo. Il pacchetto verrà pubblicato in concomitanza con il debutto dell'update 2.7 di Genshin Impact, ovvero il prossimo 1 giugno 2022, e conterrà un bel po' di materiali utili per potenziare armi e personaggi oltre che un paio di consumabili che aiuteranno i giocatori a completare le attività endgame come i dungeon e i boss settimanali.

Ecco di seguito l'elenco completo degli oggetti inclusi all'interno del prossimo DLC a tema Genshin Impact per gli utenti PlayStation Plus:

20 Unità di Hero's Wit, il materiale utile per potenziare gli eroi

15 Unità di Mystic Enhancement Ore, i cristalli che permettono di potenziare le armi

2 Unità di Fragile Resin, il consumabile che permette di rigenerare istantaneamente 60 di Resina

50.000 Mora

Stando alle informazioni diffuse sul PlayStation Blog, questo PS Plus Pack di Genshin Impact verrà riproposto al debutto di ogni aggiornamento del free to play, così che i giocatori possano ottenere nuovamente tutti questi oggetti ogni 90 giorni.

A proposito di ricompense, avete già riscattato i 300 Primogems gratis con i nuovi codici di Genshin Impact?