PlayStation Plus: Sony aumenta il prezzo in Giappone e alcuni paesi europei

A giudicare dalle segnalazioni reperibili in rete, Sony Interactive Entertaiment si sta preparando ad incrementare il prezzo delle sottoscrizioni a PlayStation Plus in Giappone e alcuni paesi europei. Le modifiche entreranno in vigore il prossimo 1 agosto e i tagli dell'abbonamento interessati varieranno da stato a stato.

Nel paese del Sol Levante, ad esempio, il prezzo della sottoscrizione da un mese passerà da 514 yen (4,25 euro) a 850 yen (7,02 euro), mentre quella da tre mesi da 1.137 yen (11,05 euro) a 2.150 yen (17,77 euro). Nessuna modifica, invece, per il taglio annuale. Tra i paesi europei interessati dall'aumento figurano Francia, Germania, Svezia e Svizzera. Nei primi due, che possono essere considerati due dei più grandi mercati del nostro continente, verrà incrementata solamente la sottoscrizione da un mese, che passerà da 7,99 euro a 8,99 euro. In Svezia e in Svizzera, invece, aumenteranno tutte e tre le tipologie di abbonamento.

L'italia, per il momento, sembra essere esclusa: a differenza dei giocatori degli altri paesi, quelli italiani non hanno ancora ricevuto una mail di avvertimento. Pertanto, dalle nostre parti i prezzi ufficiali continuano ad essere 7,99 euro (1 mese), 24,99 euro (3 mesi) e 59,99 euro (12 mesi).

Staremo a vedere. Cogliamo l'occasione per ricordarvi che Sony ha recentemente annunciato i giochi gratis di giugno 2019 (Borderlands: The Handsome Collection e Sonic Mania), che debutteranno nella Instant Gaming Collection martedì 4 giugno.