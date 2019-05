PS Plus: Sony aumenta il prezzo in Italia dell'abbonamento mensile

A giudicare dalle segnalazioni reperibili in rete, Sony Interactive Entertaiment si sta preparando ad incrementare il prezzo delle sottoscrizioni a PlayStation Plus in Giappone e alcuni paesi europei, tra cui l'Italia. Le modifiche entreranno in vigore il prossimo 1 agosto e i tagli dell'abbonamento interessati varieranno da stato a stato.

Tra i paesi europei interessati dall'aumento figurano Italia, Francia, Germania, Svezia e Svizzera. Nei primi tre, tra cui il nostro, verrà incrementata solamente la sottoscrizione da un mese, che passerà da 7,99 euro a 8,99 euro. Nessun cambiamento per gli altri due tagli, che continueranno ad ammontare a 24,99 euro (tre mesi) e 59,99 euro (12 mesi). In Svezia e in Svizzera, invece, aumenteranno tutte e tre le tipologie di abbonamento.

Nel paese del Sol Levante, invece, il prezzo della sottoscrizione a PS Plus da un mese passerà da 514 yen (4,25 euro) a 850 yen (7,02 euro), mentre quella da tre mesi da 1.137 yen (11,05 euro) a 2.150 yen (17,77 euro). Nessuna modifica, invece, per il taglio annuale.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che Sony ha recentemente annunciato i giochi gratis di giugno 2019 (Borderlands: The Handsome Collection e Sonic Mania), che debutteranno nella Instant Gaming Collection martedì 4 giugno.



Vi ricordiamo che quindi il termine per acquistare gli abbonamenti senza incrementi di costo è il 1 Agosto.