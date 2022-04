PlayStation Plus: Sony blocca l'estensione selvaggia? Le carte prepagate non funzionano

Stando a diverse segnalazioni emerse su Reddit, ResetERA e social network, attualmente risulta impossibile riscattare un codice prepagato PlayStation Plus o PlayStation Now se si è già in possesso di un abbonamento attivo. Cosa sta succedendo?

La redazione di PushSquare ha contattato l'assistenza clienti PlayStation per chiedere chiarimenti in merito, ricevendo rapidamente una risposta

"Dopo aver controllato il voucher e il tuo account, possiamo confermare che la funzionalità per riscattare i codici PlayStation Plus e Now è stata disattivata per chi ha già un abbonamento attivo, non è permesso estenderlo o accumulare ulteriori mesi di iscrizione. Si tratta di una manovra temporanea, presto riveleremo maggiori dettagli in merito."

Anche alcuni utenti di ResetERA hanno ricevuto risposte simili dove viene riportato il fatto che la compagnia sta impedendo di riscattare i codici per evitare l'accumulo selvaggio e l'estensione di un abbonamento esistente per anni e anni. Attualmente Sony non ha commentato ufficialmente la vicenda, la redazione di VGC ha contattato PlayStation ma non ha ancora ottenuto risposta.

Gli abbonati Plus e Now passeranno a PlayStation Plus Premium da giugno, quando il "nuovo" PlayStation Plus entrerà ufficialmente in vigore, in tanti si sono quindi precipitati a riscattare codici per gli abbonamenti prepagati, al momento però sembra che non sia più possibile estendere la propria iscrizione fino a nuova comunicazione da parte di Sony.