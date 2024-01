PlayStation Plus: Sony si diletta tra sconti e offerte, ma non per tutti a quanto pare

Stando ad alcune segnalazioni emerse in rete, Sony sta offrendo in queste ore sconti per gli abbonamenti PlayStation Plus ad un ristretto numero di giocatori, scegliendo principalmente ex membri con abbonamento scaduto, ma non solo.

La nuova campagna promozionale sembra mirata a riportare su PlayStation Plus chi è già stato iscritto in passato, offrendo sconti validi fino al 30 gennaio. Testimonianze parlano di sconti del 35% sugli abbonamenti da tre e dodici mesi per i piani Essential, Extra e Premium, ma non solo perché altri avrebbero ricevuto offerte diverse come il 25% di sconto sull'iscrizione per tre e e dodici mesi.

Questa promo non è attiva per tutti ma solamente per quei giocatori iscritti al PSN che hanno ricevuto comunicazione da Sony. Come detto sembra che la priorità venga data agli ex abbonati ma non necessariamente, poiché alcuni di coloro che hanno ricevuto l'offerta non sono mai stati iscritti ad alcun profilo PlayStation Plus.

Sony ha smesso di comunicare i dati sugli abbonati PlayStation Plus, le ultime informazioni ufficiali risalgono ad aprile 2023 quando si parlava di 47.4 milioni di abbonati di cui 8 milioni con profilo Premium, 6.1 milioni di membri Extra e oltre 30 milioni di utenti abbonati a PS Plus Essential.