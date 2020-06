PlayStation Plus: Sony festeggia i 10 anni con un tema e un weekend di prova gratis

Nel corso delle ultime ore Sony ha annunciato la volontà di celebrare il decimo anniversario del suo PlayStation Plus, ovvero del servizio ad abbonamento mensile necessario per giocare i titoli multigiocatore online e per accedere ad una serie di vantaggi esclusivi come giochi e DLC gratis ogni mese.

Si inizierà con un tema per PlayStation 4, il quale verrà reso disponibile per tutti i giocatori nel corso della settimana sul PlayStation Store. Il tema in questione sarà completamente gratuito ma potrà essere scaricato solo per un periodo di tempo limitato, quindi fareste bene a tenere d'occhio lo store per non farvelo sfuggire. Non è però finita qui, dal momento che il colosso giapponese ha pensato anche a qualcosa per chi non dispone di un abbonamento attivo, ovvero un weekend di prova gratuito del PS Plus per un intero fine settimana. A partire dalle ore 00:01 del 4 luglio alle ore 23:59 del 5 luglio, chiunque disponga di un profilo PSN potrà giocare ai titoli multiplayer online che richiedono un abbonamento senza costi aggiuntivi. Ovviamente non sarà possibile riscattare i titoli del mese nel corso del periodo di prova, che include quindi la sola possibilità di giocare online ai giochi non free to play.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che sono da poco stati annunciati anche i giochi gratis con il PlayStation Plus di luglio 2020, ovvero NBA 2K20, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration ed Erica.