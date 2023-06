PlayStation Plus: Sony insiste, niente esclusive PS5 al day one. Ma è la scelta giusta?

Sony ha recentemente ribadito che PlayStation Plus non è come Xbox Game Pass e la strategia del colosso giapponese non prevede l'arrivo di esclusive PS5 al day on nel catalogo PS Plus Essential, Extra o Premium, tranne rarissime eccezioni.

Viene citato ad esempio il caso di Stray, uscito a luglio 2022 al debutto su PlayStation Plus Extra e Premium, questa però non è e non sarà mai la normalità per PlayStation Plus. La strategia di Sony è chiara, vendere i proprio giochi first party a prezzo pieno per almeno uno o due anni e in seguito pubblicarli su PlayStation Plus quando questi titoli hanno esaurito il proprio potenziale commerciale, così da poter continuare a generare introiti e interesse sui singoli giochi.

E' il caso di Horizon Forbidden West che ha fatto il suo debutto su PlayStation Plus a un anno dal lancio e pochi mesi prima dell'arrivo del DLC Burning Shores ad aprile. Tutto giusto, una strategia commerciale che ha perfettamente senso per Sony, che ricordiamo lo scorso anno è riuscita a piazzare 11 milioni di copie di God of War Ragnarok in poche settimane e che quest'anno si prepara probabilmente a bissare questi numeri con Marvel's Spider-Man 2 in uscita il 20 ottobre.

Dall'altra parte abbia però una Microsoft scatenata, con Starfield che sta convincendo anche i più scettici e ingolosendo i possessori di PS5. E dove uscirà Starfield? Su Xbox Game Pass e PC Game Pass al day one, così come Fable, Senua's Saga Hellblade 2, Forza Motorsport, Avowed, Clockwork Revolution e tutti gli altri giochi pubblicati dalla divisione Xbox Gaming.

Proprio Starfield sembra destinato a far crescere Xbox garantendo una crescita alle vendite di Xbox Series X come già accaduto in Francia e un buon numero di nuovi abbonati a Game Pass. Di contro, le vendite dei giochi fisici e digitali su Xbox Series X/S si sono ridotte progressivamente nel corso degli anni e il ragionamento di fondo è chiaro: "perché pagare a prezzo pieno un gioco disponibile in un servizio in abbonamento?"

Lo scorso trimestre le vendite dei giochi PlayStation sono scese da 70.5 milioni a 68 milioni di unità e secondo alcuni report Sony sarebbe molto preoccupata dal momento che le vendite del software spingono quelle hardware e permettono di incassare denaro dalle vendite dirette e dalle royalties dei publisher terze parti.

Microsoft ha incentrato la sua strategia su Game Pass ormai da moltissimo tempo e il lavoro svolto in questi anni è stato eccellente, con un rovescio della medaglia: vendite hardware e software sempre più ridotte di anno in anno, a fronte di un abbonamento che dimostra di essere sostenibile (ma per quanto tempo?) anche con poco meno di 30 milioni di iscritti, a fronte di un potenziale pubblico molto più vasto.

E voi cosa ne pensate? Sony dovrebbe seguire la strada tracciata da Microsoft oppure no?