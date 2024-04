PlayStation Plus: Sony sta inviando per errore email di offerte, ma non c'è nessuna promo

Stando ad alcune segnalazioni su Reddit e altre piattaforme di social media, Sony starebbe inviando ad alcuni iscritti a PlayStation Plus delle email promozionali con sconti e offerte per effettuare l'upgrade del proprio piano ad un prezzo ridotto.

In realtà però non c'è nessuna promozione di questo genere attiva e cliccando sui link nella mail si giunge alla home page del PlayStation Store dove appunto non vengono segnalate offerte di questo tipo. Che cosa sta succedendo dunque?

Nessuno scam state tranquilli, secondo quanto dichiarato da un addetto del supporto PlayStation, si tratterebbe di un banale errore nell'invio delle email, legate ad una promozione che risale allo scorso mese di dicembre. Attualmente, Sony non ha in programma nuove offerte legate all'upgrade di PlayStation Plus. Insomma, le email sono effettivamente legittime e inviate dall'azienda, ma per errore, in quanto appunto non ci sono promo di questo tipo in corso.

Intanto vi informiamo che sono disponibili i nuovi giochi PlayStation Plus Essential di aprile 2024, questo mese gli abbonati con profilo base (e di conseguenza Extra e Premium) possono scaricare Immortals of Aveum, Skul The Hero Slayer e Minecraft Legends.

Restiamo in attesa di scoprire quali saranno i nuovi giochi PlayStation Plus Extra e Premium, due i titoli già confermati per questo mese: Dave The Diver dal 16 aprile e Tales of Kenzera ZAU dal 23 aprile.

