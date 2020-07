PlayStation Plus: Sony lancia la NBA 2K20 Special Cup

Per festeggiare i dieci anni di PlayStation Plus Sony ha lanciato una nuova iniziativa speciale alla quale si affianca ora anche la NBA 2K20 Special Cup, ecco il regolamento e le ricompense in palio per i migliori giocatori.

NBA 2K20 Special Cup è un torneo è rivolto a tutti coloro che hanno voglia di mettere in mostra le proprie doti cestistiche. Gli interessati possono registrarsi sul sito di ESL Gaming o direttamente dalla sezione Tornei di PlayStation 4 e successivamente decidere a quale giornata partecipare per provare a guadagnarsi un posto per la finalissima in programma il 2 agosto. Ecco le date delle Day One Cup:

Domenica 12 luglio

Domenica 19 luglio

Martedì 21 luglio

Domenica 26 luglio

I primi quattro giocatori che si saranno distinti durante la finale riceveranno in premio dei voucher Amazon dal valore complessivo di 500€, così suddivisi:

Il primo classificato avrà diritto a buono del valore di 250,00€

Il secondo classificato si aggiudicherà un buono di 150,00€

Il terzo e quarto classificato otterranno un buono di 50,00€

Gli abbonati PlayStation Plus possono ora scaricare i nuovi giochi gratis PS4 di luglio 2020 tra cui Erica, NBA 2K20 e Rise of the Tomb Raider Celebrazione dei 20 Anni. Siete pronti per sfidare i migliori giocatori di NBA 2K e mettere in mostra il vostro talento?