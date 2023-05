PlayStation Plus: Sony non ha ancora risolto i problemi con le licenze

L'introduzione dei tre tier di PlayStation Plus non ha portato solo benefici agli abbonati. Alcuni utenti si sono infatti ritrovati con un fastidioso bug che, ancora oggi, impedisce loro di avviare tutti quei giochi che hanno riscattato nel corso dei mesi.

Il problema in questione, legato alle licenze, affligge gli utenti che giocano un prodotto del catalogo Extra o Premium che in precedenza hanno riscattato nel catalogo dei giochi mensili del tier Essential. Una volta che il titolo abbandona il catalogo dell'abbonamento, tutti gli utenti che quello stesso gioco ce l'hanno in raccolta non possono più utilizzarlo. La problematica ha iniziato a verificarsi lo scorso novembre 2022 e fra i titoli colpiti troviamo sia Greedfall che Mafia 3, che proprio di recente ha abbandonato il catalogo e chi l'ha riscattato col PS Plus nel 2018 non riesce più a giocare.

Sebbene tale problematica non sembri colpire ogni singolo utente abbonato al servizio targato Sony, sono in tanti a lamentarsene sui social. Al momento, purtroppo, non esiste alcun sistema per aggirare il problema e l'unico modo per avviare di nuovo i titoli colpiti dall'errore delle licenze è quello di attendere un fix da parte del colosso nipponico.

Nel frattempo, vi ricordiamo che arriveranno domani i nuovi giochi PlayStation Plus Extra e Premium di maggio 2023, tra i quali c'è anche Ratchet & Clank Rift Apart.