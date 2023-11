PlayStation Plus e Sony Pictures Core: c'è Silent Hill Ascension tra i nuovi Vantaggi

Con l'arrivo di Sony Pictures Core su PS4 e PlayStation 5, a partire dal mese di novembre il colosso tecnologico giapponese offre numerosi Vantaggi a tutti gli iscritti a PlayStation Plus.

Già da oggi mercoledì 1 novembre, i membri PS Plus Essential, Extra e Premium possono ottenere uno sconto del 15% su tutti i contenuti disponibili per l'acquisto e il noleggio nel catalogo di Sony Pictures Core, che comprende oltre 2.000 film da fruire direttamente dalla propria console PlayStation.

Sempre nel corso del mese di novembre, gli iscritti a PlayStation Plus Premium avranno accesso esclusivo a tutti gli episodi settimanali di Silent Hill Ascension, la serie interattiva in streaming ambientata nell'omonimo universo horror. Gli abbonati a PS Plus Premium potranno vedere il primo episodio in anteprima l'8 novembre dalle ore 12:00 italiane, con un giorno di anticipo rispetto alla premiere ufficiale dell'esperienza interattiva a tinte oscure.

Per quanto concerne i consueti 'bonus videoludici' offerti mensilmente da Sony agli iscritti a PS Plus, su queste pagine trovate il nostro approfondimento sui nuovi giochi PlayStation Plus Essential di novembre, un elenco che comprende Mafia 2 Definitive Edition, Aliens Fireteam Elite e Dragon Ball The Breakers.