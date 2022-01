PlayStation Plus: Sony si prepara a Spartacus? Indizio dai giochi gratis di febbraio

L'annuncio dei nuovi giochi gratis PlayStation Plus di febbraio 2022 ha scatenato una teoria sui social network e sui forum, alcuni giocatori si sono infatti soffermati ad analizzare il materiale promozionale diffuso in occasione del reveal, scoprendo una piccola novità.

Nelle grafiche usate sui social e sul PlayStation Blog, Sony ha sempre usato il termine "per i membri PlayStation Plus" sotto l'indicazione del mese, a febbraio invece la tagline utilizzata è "disponibili questo mese senza costi aggiuntivi"... qualcosa bolle in pentola?

In passato, sotto le grafiche istituzionali è sempre stato messo in bella vista la denominazione PlayStation Plus, declinata in varie forme, questa volta invece il nome del servizio è stato completamente rimosso. Proprio questo ha dato il via ad una serie di speculazioni che vorrebbero Sony pronta ad effettuare un rebranding dei suoi servizi in abbonamento, fondendo insieme PlayStation Plus e PlayStation Now e lanciando un nuovo piano conosciuto al momento come Project Spartacus. Chiaramente, è anche probabile che il cambio di dicitura non sia legato al lancio del nuovo servizio, ma semplicemente alla voglia di rinnovare gli slogan promozionali.

Project Spartacus è stato svelato da un report di Bloomberg dello scorso dicembre e sempre secondo la testata, dovrebbe fare il suo debutto nel corso della primavera 2022, offrendo i vantaggi di Plus, Now e aggiungendo altre opzioni all'abbonamento, al momento però nessuna conferma è giunta da parte di Sony.