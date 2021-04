PlayStation Plus: Sony regala un gioco extra a maggio, ma soltanto in Spagna

Sony ha annunciato i nuovi giochi che gli abbonati al PlayStatation Plus potranno scaricare a maggio, fra cui sono inclusi nomi del calibro di Battlefield V, Stranded Deep e Wreckfest Drive Hard Die Last. Sembra però che ai fortunati giocatori spagnoli spetti un altro titolo che nelle altre regioni non verrà distribuito come parte dell'offerta.

Si tratta di Waves Out!, un simpatico platformer in cui il giocatore veste i panni di "Magnetin, un piccolo ma intrepido personaggio dai poteri magnetici alla scoperta dei diversi mondi che compongono il gioco. Puoi anche affrontare un'altra persona in modalità 1v1 per mostrare le tue abilità o anche in modalità sopravvivenza per portare al limite le tue abilità". Probabilmente non è il gioco in grado di fare la differenza all'interno della lineup di maggio del PlayStation Plus, ma sicuramente farà felici quegli utenti amanti degli indie che potrebbero lasciarsi incuriosire dal titolo realizzato da Gammera Nest SL.

Il titolo è supportato dall'iniziativa PlayStation Talents, a cui Sony ha dato vita per riuscire a coadiuvare gli studi di sviluppo spagnoli più promettenti, e da cui potrebbero scaturire delle nuove interessanti esclusive per console PlayStation.



Nel frattempo, Sony pensa ad ampliare per tutti la sua offerta con PS Plus Video Pass, attualmente in fase di test in Polonia. La compagnia nipponica vuole in questo modo consentire l'accesso ai suoi abbonati ad un catalogo di film e telefilm di Sony Pictures che verrà aggiornato a cadenza trimestrale.