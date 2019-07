PlayStation Plus: Sony ricorda che da Agosto aumenta il prezzo dell'abbonamento mensile

Come vi abbiamo raccontato il mese scorsi, Sony aumenterà i prezzi di PlayStation Plus. Non si tratta però di un rincaro che colpirà tutti i tipi di abbonamento, ma solo la sottoscrizione mensile, che passa dagli attuali 7.99 euro al costo di 8.99 al mese.

Gli abbonamenti da 3 e 12 mesi invece resteranno invariati, e quindi continueranno a costare, rispettivamente, 24.99 euro e 59.99 euro. Il colosso giapponese aveva già ufficializzato l'aumento a fine maggio, ed ha iniziato a inviare delle email ai propri abbonati, per ricordargli che il cambiamento sarà effettivo a partire dalle 11.59 del 1 Agosto 2019.

Dunque per chi fosse interessato, fino al 31 Luglio sarà possibile acquistare un abbonamento mensile al servizio PlayStation Plus al costo di 7.99 euro ed aggiungerlo alla durata della propria sottoscrizione in corso, mentre dal giorno dopo il listino sarà aggiornato in conformità con i nuovi prezzi.

Da poco sono stati rivelati i giochi di luglio di PlayStation Plus: si tratta di PES 2019 e Horizon Chase Turbo. Se avete già nostalgia della stagione calcistica appena terminata, o dell'epoca dei racing game arcade dei cabinati delle vecchie sale giochi, potrebbe essere la vostra occasione.

Che ne pensate dell'aumento di prezzi di PlayStation Plus?