PlayStation Plus: Sony ripercorre il 2019 mostrando in video i giochi gratis dell'anno

Mentre cresce l'attesa per l'annuncio dei giochi PS Plus gratis di gennaio 2020, i canali social di Sony ripercorrono il 2019 confezionando un video che riassume i principali titoli "regalati" agli abbonati al servizio su PlayStation 4 nel corso dell'ultimo anno.

Il nuovo filmato promozionale di SIE ci aiuta a ricordare tutti i giochi che si sono avvicendati nella Instant Game Collection mensile di PS Plus, preparandoci così alle sorprese che ci attendono nel corso del 2020.

Dal mese di gennaio del 2019 ad oggi, gli iscritti a PlayStation Plus hanno potuto rimpinguare "gratuitamente" la propria ludoteca digitale con esclusive console del calibro di The Last of Us Remastered, Detroit Become Human e Nioh. Di particolare interesse sono stati poi i videogiochi multipiattaforma approdati quest'anno su PS Plus, con una lista che annovera, tra gli altri, Conan Exiles, For Honor, Steep, The Surge, Call of Duty Modern Warfare Remastered, The Witness, Outlast e Titanfall.

Date un'occhiata all'ultimo video di Sony e fateci sapere se l'offerta PS Plus del 2019 vi ha soddisfatti o se, al contrario, ritenete che nel 2020 l'offerta sui giochi gratuiti mensili su PS4 debba essere rafforzata ulteriormente. Nel frattempo, vi lasciamo al nostro immancabile approfondimento con le previsioni sui giochi PS Plus gratis di gennaio 2020.