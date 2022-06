PlayStation Plus: Sony avrebbe smesso di inviare le PS Plus Card ai negozi

Quando mancano pochissimi giorni al lancio del nuovo PlayStation Plus in Italia, dalla Polonia giunge un'importante notizia.

Stando a quanto segnalato dal portale polacco XGP, Sony avrebbe smesso di inviare ai negozi le card per gli abbonamenti a PlayStation Plus, storicamente disponibili nei tagli da uno, tre e dodici mesi. I rivenditori che hanno esaurito le scorte in magazzino avrebbero ora a disposizione solamente le classiche ricariche per il portafoglio del PSN.

I ragazzi di VGC, dopo aver appreso la notizia, hanno fatto una rapida ricerca sui portali dei rivenditori degli Stati Uniti, scoprendo che le card per PlayStation Plus sono sparite dagli scaffali dei siti di Walmart e Amazon, mentre risultano ancora disponibili presso Best Buy, Target e qualche sparuto venditore terze parti reperibile sulla piattaforma e-commerce di Jeff Bezos. Nel Regno Unito, invece, sono disponibili solamente presso Currys, mentre Amazon, Game, Smyths e Argos ne risultano al momento sprovvisti.

Sebbene Sony non abbia ancora confermato alcunché, tutto lascia intendere che abbia smesso di distribuire le card del PlayStation Plus ai negozi. Un'importante evidenza è reperibile anche sul sito di PlayStation UK: provando ad acquistare le gift card del Plus si viene reindirizzati all'acquisto delle card per il credito PSN.

La mossa di Sony, a ben vedere, apparirebbe logica alla luce dei molteplici tier del nuovo PlayStation Plus: con i nuovi piani Essential, Extra e Premium, i negozi dovrebbero essere riforniti con molteplici tipologie di card (almeno 9, tenendo anche conto dei differenti tagli di tempo), creando inevitabilmente confusione.