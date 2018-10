PlayStation Plus: Sony sta regalando 3 mesi di Netflix ad alcuni utenti selezionati

Stando alle numerose segnalazioni apparse in rete, in questi giorni Sony sta regalando 3 mesi di abbonamento a Netflix ad alcuni utenti selezionati iscritti a PlayStation Plus.

Non sono chiari i criteri con cui la compagnia giapponese sta selezionando i fortunati, ma l'iniziativa è sicuramente attiva anche in Italia. L'email include un codice voucher che garantisce una sottoscrizione per 3 mesi al piano normalmente venduto a 10,99 euro, che permette la visione in HD su un massimo di due schermi in contemporanea. È utilizzabile anche da chi è già abbonato a Netflix, in tal caso può essere impiegato per estendere la sottoscrizione già attiva.

Se non avete ricevuto la comunicazione da parte di Sony, ma siete abbonati a PlayStation Plus, potete provare a vedere se siete idonei alla promozione inserendo il vostro indirizzo email (con il quale siete iscritti al PlayStation Network) nel campo apposito in questa pagina.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che gli iscritti a PlayStation Plus questo mese possono scaricare senza alcun costo aggiuntivo Laser League e Friday The 13TH: The Game. A novembre, se le informazioni trapelate in rete nei giorni scorsi dovessero rivelarsi veritiere, toccherà invece a Bulletstorm: Full Clip Edition e Yakuza Kiwami.