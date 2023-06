PlayStation Plus: Sony svela i giochi e le serie più giocati dagli abbonati

Sony sta celebrando in questi giorni il primo compleanno della nuova versione del PlayStation Plus, che proprio un anno fa si è arricchito con i tier Extra e Premium, trasformando la sua versione classica in Essential. A tal proposito, il colosso nipponico ha svelato quali sono i giochi e le serie più giocati dagli abbonati.

Stando a quanto dichiarato da Sony, i tre prodotti più giocati tra quelli disponibili nel ricco catalogo per gli iscritti al servizio sono Marvel's Spider-Man Miles Morales, Stray (disponibile dal day one nella libreria) e Ghost of Tsushima. Per quello che riguarda invece le serie di cui è possibile giocare più episodi grazie all'abbonamento a PlayStation Plus, tra queste troviamo God of War, Resident Evil e The Last of Us.

Per quello che riguarda God of War, si tratta probabilmente di una vittoria facile, visto che nel catalogo delle versioni Extra e Premium di PlayStation Plus sono presenti numerosi capitoli della serie, alcuni dei quali sono arrivati solo su PS3 e possono essere giocati grazie al supporto del cloud gaming (solo per il tier Premium).

In attesa che Sony sveli anche altri segreti legati al suo servizio ad abbonamento mensile, vi ricordiamo che oggi sono arrivati i nuovi giochi PlayStation Plus Extra e Premium di giugno 2023.